Um terço das autoescolas da Bahia conta com simulador

A menos de um mês para que o uso do simulador de direção passe a ser obrigatório nos Centros de Formação de Condutores (CFC), quase um terço das autoescolas já conta com equipamentos entregues e instalados no estado.

Segundo o Sindicato das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores da Bahia (Sindauto), cerca de 120 simuladores estão instalados. O estado conta com 351 autoescolas em funcionamento, 287 no interior e 64 na capital. Nas que já possuem, o aparelho está em fase de testes.

A decisão passa a valer no dia 2 de janeiro do próximo ano. Com a medida, além dos custos das autoescolas, como combustível e energia, quem quiser tirar a primeira habilitação vai ter que desembolsar entre 20% e 30% a mais (leia mais abaixo).

A previsão do sindicato é que, até a segunda quinzena deste mês, mais 100 aparelhos sejam implantados. Como a determinação vale para quem comprar o laudo a partir de 2 de janeiro, as autoescolas ainda poderão disponibilizar o equipamento ao longo do próximo mês.

"A partir daí, leva entre 30 e 40 dias com aulas teóricas, prova de legislação, antes do simulador. Então, as autoescolas têm esse tempo para instalar", pontua o presidente do Sindauto, Abelardo Filho.

Apesar de o uso compartilhado de um equipamento entre seis autoescolas ser permitido pela legislação, Abelardo informou que os CFCs estão optando por disponibilizar um equipamento próprio.

A primeira resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determinando a obrigatoriedade do uso do equipamento foi a 493/ 2014, que previa a aquisição do simulador, que custa em média R$ 40 mil.

Devido aos protestos dos donos das autoescolas, foi redigida uma nova resolução, a 543/2015. Com ela, a autoescola fica isenta dos custos de manutenção, frete, montagem e instalação, pagando apenas o valor por hora/aula realizada (R$ 19,90). "Antes, pediam que a autoescola disponibilizasse área de 15 m², o que era inviável. Mudou para 7 m²", disse Abelardo.

O simulador de direção já é cobrado como requisito obrigatório para candidatos à primeira habilitação em sete estados: Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Acre, Paraíba, Minas Gerais, Alagoas e São Paulo.

Vigilância

A fiscalização do cumprimento da nova legislação será de responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A autoescola que descumprir a nova determinação poderá ser descredenciada, até que disponibilize o simulador.

A portaria de regulamentação do Detran leva em conta a Resolução 493/2014 e ainda não foi atualizada. O diretor-geral do Detran, Maurício Bacelar, informou que os técnicos do órgão estão estudando a necessidade de adequação da portaria. "Vamos divulgar isso nos próximos dias", disse.

Bacelar defende o uso do equipamento como aliado para uma melhor formação: "Vai dar mais segurança aos novos condutores, que irão para as aulas práticas com maior conhecimento".

