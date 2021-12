Um policial é morto e outro fica ferido em ataque criminoso em Valença

Um policial militar foi morto e outro baleado em Valença, no sul da Bahia, na noite deste domingo, 25. Segundo o Major Gondim, comandante da 33ª CIPM de Valença, Rogério Souza da Silva e João Feitosa Junior estariam no bairro do Tento a serviço, fazendo levantamento, quando foram reconhecidos por homens que atiraram contra eles. A ação aconteceu por volta de 23h e os dois policiais não estavam fardados.

Rogério foi atingido na cabeça, morrendo no local. João foi baleado no abdômen, sendo socorrido para o pronto socorro do município e depois transferido para o Hospital Regional em Santo Antônio de Jesus, mas na manhã desta segunda-feira, 26, já havia recebido alta médica.

Ainda segundo o Major Gondim, quatro dos 10 suspeitos de participarem do ataque aos PMs morreram em troca de tiros com a polícia.

Na manhã desta segunda, policiais da 33ª CIPM juntos ao Grupamento Aéreo da PMBA (Graer), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rondesp de Itabuna e quatro viaturas da delegacia especializada efetuam buscas aos seis outros suspeitos.

A expectativa do Major Gondim é que até esta terça-feira, 27, os últimos suspeitos sejam capturados.

