Um pessoa morre após colisão entre carro e ônibus na BA-093

Uma colisão entre um ônibus e um veículo de passeio neste domingo, 22, na BA-093, nas proximidades de Alagoinhas, deixou uma pessoa morta.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista do veículo , modelo Volkswagen/Gol, pegou no sono e invadiu a contramão, colidindo na lateralmente do coletivo.

Ainda segundo a PRE, com o impacto do veículo tombou para fora da pista. O motorista, que ainda não teve a identidade divulgada, veio a óbito no local do acidente.

Após a colisão, ocorrido próximo ao povoado de Pau Lavrado, a vítima teve todos os pertences pessoais levados por populares. O motorista do ônibus só teve escoriações leves.

adblock ativo