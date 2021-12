Um morto e quatro feridos graves em acidente na BR-101

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram gravemente feridas num acidente que aconteceu por volta das 6h desta sexta-feira, 13, na BR-101, a 2 km de Teixeira de Freitas, distante 813 km de Salvador, no extremo sul da Bahia.

Segundo o policial rodoviário federal, Marcelo Ribeiro, o veículo Celta (MQS-4762) capotou diversas vezes na pista depois de o motorista Wildes Santos Caçula, de 22 anos, ter perdido o controle do veículo ao passar por um buraco na rodovia.

No acidente, Taís Oliveira da Silva, 25 anos, foi arremessada para fora do veículo e morreu na hora. O motorista e os demais ocupantes do veículo foram levados para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas e o estado de saúde deles é grave.

As outras vítimas do acidente são Adriano Souza de Bispo, de 23 anos; José Carlos Gonçalves dos Santos, 25; e Alexandra Marques dos Santos, de 33 anos. A assistência social do hospital informou que eles passam por cirurgia nesta manhã.





adblock ativo