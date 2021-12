Um morre e três ficam feridos após colisão com carreta na BR-110

Uma Ford Ranger colidiu com uma carreta na madrugada desta quarta-feira, 14, por volta das 3h30. O acidente aconteceu no km 366 da BR-110, no trecho da cidade de Catu, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Um dos passageiros do carro pequeno morreu no local. Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que quem tem tinha morrido seria o motorista da Ranger, mas a informação foi corrigida por volta das 11h20.

Outras duas pessoas que estavam na Ranger, incluindo o motorista, ficaram feridas e estão em estado greve, segundo a PRF. O motorista da carreta também ficou ferido, mas de forma leve.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três homens - ainda não identificados - foram atendidos ainda no local do acidente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Momentos depois, eles foram levados para o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas (BA). Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas mais graves.

Ainda conforme a PRF, o motorista da carreta e as duas outras vítimas serão ouvidas pela Polícia Civil (PC), assim que forem liberadas do hospital.

