Um morre e seis são baleados em comício com Rui em Ipiaú

Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas em um comício na noite desta quinta-feira, 16, no município de Ipiaú (a 360 km de Salvador). O governador Rui Costa (PT) participava do evento político no momento dos disparos. Ele não foi ferido, segundo a assessoria do governo do estado.

De acordo com o site Giro em Ipiaú, Danilo Menezes Souza foi atingido e morreu no Hospital Prado Valadares, em Jequié, na madrugada desta sexta, 16.

Além dele, os outros atingidos foram Ronaldo Pinto Andrade, Saionara Menezes de Souza, Joélio dos Santos, Alexsandro, Alan e Fábio dos Santos. Quatro das vítimas já foram liberadas e duas continuam no hospital, mas, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), não correm risco de morte.

Uma das vítimas disse que o tiroteio aconteceu após uma briga.

Presos

Cinco pessoas foram detidas e apresentadas na delegacia nesta manhã. Segundo a SSP, Lucas Lima Novais e um adolescente de 17 anos teriam envolvimento com o crime. Eles teriam se desentendido com Danilo.

"As pessoas já estavam deixando o local, quando a dupla, que antes tinha trocado socos com Danilo, apareceu armada e atirou na direção do rival", contou o titular da Delegacia Territorial de Ipiaú, Ivan Lessa.

A briga entre eles foi provocada por uma cotovelada durante o evento. Após a situação, Lucas e o adolescente foram em casa buscar uma arma e voltaram para o comício, onde iniciaram os disparos.

Ainda conforme a SSP, Lucas possui passagem pela polícia. Ele e o adolescente teriam ligação com o tráfico de drogas na região e já eram investigados pela polícia.

O revólver calibre 38 usado no crime foi apreendido com a dupla. Policiais tentam localizar uma pistola calibre 380 também usada por eles.

Rui Costa

O tiroteio aconteceu durante o discurso da candidata a prefeita de Ipiaú, Maria das Graças (PP). O governador Rui Costa estava no palanque no momento.

Um vídeo mostra quando a candidata percebe os disparos e comenta com os demais que estavam no local. Em seguida, os políticos, incluindo o governador, deixam o palanque.

