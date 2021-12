Um morre e quatro ficam feridos após carro colidir com vaca

Um rapaz identificado como Lucas Souza da Silva morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na BA-245, na noite de sexta-feira, 3, na rodovia que liga Iaçu a João Amaro - a cerca de 185 km de Salvador.



De acordo com o site Iaçu Noticias, o acidente aconteceu após o carro no qual estavam colidir com uma vaca na pista. Com a força do impacto o veículo ficou com a frente praticamente destruída.



Segundo o site, o condutor do veículo, Erisvaldo Amorim Teles, de 30 anos, ficou gravemente ferido. A adolescente Milena Silva Santana, de 13 anos, sofreu várias escoriações no rosto, nos braços e nas pernas. Todos foram encaminhados e atendidos, inicialmente, no hospital em Iaçu. Milena foi transferida neste sábado, 4, para uma unidade hospitalar de Feira de Santana, e Erisvaldo deve ser transferido.



As outras duas vítimas são Carlos Jesus da Silva, 21, e Fernando Oliveira da Silva, de 25 anos. Ambos tiveram lesões leves.



adblock ativo