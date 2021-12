Um morre e outro fica ferido após caminhão tombar na BR-101

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um caminhão tombar na BR-101, na manhã desta quinta-feira, 19, no município de Ibirapuã, no extremo-sul da Bahia (a 862 quilômetro de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão, que estava carregado de maracujá, foi fazer uma curva e acabou tombando no Km 905. No acidente, os irmãos Edenir Souza Santos, 39 anos, e Edivaldo Souza Santos, 37, ficaram presos às ferragens.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi solicitada para fazer o resgate das vítimas. Apesar da presença dos socorristas, Edivaldo não conseguiu resistir aos ferimentos e morreu no local. Já Edenir, teve escoriações leves.

Em seguida ao acidente, Edenir, que estava conduzindo o veículo, foi submetido ao teste do bafômetro, mas nada foi constatado.

Após o acidente o corpo de Edivaldo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas.

