Um morre e dois ficam feridos em acidente na BR-330

Uma colisão entre um carro e uma caminhonete deixou uma pessoa morta e duas feridas na BR-330, em Ipiaú (353km de Salvador), na madrugada deste domingo, 6. Todas as vítimas estavam no carro e o motorista da caminhonete fugiu do local.

Um ocupante do carro contou ao site Giro em Piaú que eles retornavam de uma festa em Ubatã quando a caminhonete invadiu a contramão e atingiu a lateral do veículo que eles estavam. O carro de passeio roudou e capotou. O motorista, Fernando Souza de Jesus, 31 anos, morreu preso nas ferragens.

Havia dois casais no carro, além do motorista. Apenas as mulheres sofreram ferimentos leves, mas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Movél de Urgência (Samu).

A Polícia Rodoviária Federal apura o acidente.

adblock ativo