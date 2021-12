Um morre e cinco são presos em ações de combate ao tráfico no interior da Bahia

Um homem suspeito de envolvimento com tráfico de drogas morreu na cidade de Amargosa, a 235 km de Salvador, durante ações da Polícia Militar de combate ao tráfico. Cinco homens também foram presos em flagrante nas cidades de Amargosa, Laje, Ipacaetá e Aporá, no interior baiano, nesta quinta-feira, 7.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), João Marcos dos Santos de Jesus atirou nos militares durante abordagem; Houve troca de tiros e ele foi atingido e morreu.

Ainda de acordo com a SSP, com João foram encontrados um revólver calibre 38, 21 pinos de cocaína e 19 porções de maconha. PMs prenderam um suspeito conhecido como 'Niquinho' em Amargosa com 109 trouxas de maconha. A polícia acredita que ele atuava em conjunto com João Marcos.

No município de Laje, a 226 km de Salvador, a PM prendeu em flagrante Cristovam Ramos dos Santos. Ele foi capturado com um revólver calibre 38 e porções de cocaína. Na segunda ação na cidade, Carlos Antonio Pereira Ramos foi detido com duas espingardas de fabricação caseira.

Já na cidade de Ipacaetá, a 160 km de Salvador, Reinaldo Gonçalves Souza foi preso em flagrante. Segundo a SSP, com o suspeito foi encontrado com um revólver calibre 32. No município de Aporá, a 180 km de Salvador, Nerisvaldo de Alcântara foi capturado com uma pistola calibre 22.

