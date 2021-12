Um morre e cinco ficam feridos em tiroteio em Simões Filho

Um homem morreu e cinco pessoas ficaram feridas em um tiroteio em um condomínio do Programa Minha Casa, Minha Vida na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime ocorreu na noite desta terça-feira, 8, por volta das 21h50. William Melo dos Santos, 23 anos, foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

As outras cinco vítimas foram levadas para o Hospital de Simões Filho, onde estão internadas. Não há informações sobre o estado de saúde delas, que não foram identificadas.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o crime aconteceu no interior do Condomínio Residencial Fazenda Preto Velho, entregue este ano.

O motivo do tiroteio é desconhecido. Também não há informações se as vítimas participaram do confronto.

