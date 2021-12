Um morre e cinco ficam feridos em acidente na BR-116

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas em um acidente na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na noite deste domingo, 25. Um carro de passeio bateu em uma van, que capotou.

Em seguida, o motorista do carro de passeio perdeu o controle da direção e invadiu a pista no sentido contrário, colidindo com outro automóvel. O condutor do veículo morreu.

Os feridos foram levados aos hospitais São Vicente de Paula e Geral de Vitória da Conquista, de acordo com o Blog do Anderson. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

