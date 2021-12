Um jovem morre e dois ficam feridos após acidente na BR-242

Um jovem de 18 anos morreu e dois adolescentes de 17 e 15 ficaram feridos após o carro em que estavam colidir com uma carreta que estava parada na BR-242, no perímetro urbano de Luís Eduardo Magalhães, na noite desta quinta-feira, 25.

De acordo com o Blog do Sigi Vilares, o motorista da carreta contou na delegacia que parou no local por conta de outra carreta que passava na pista. Com a parada, o carro em que os jovens estavam bateu na traseira de sua carreta.

Ele ainda conta que o motorista do carro de passeio tentou reduzir a velocidade freando bruscamente, mas acabou perdendo o controle do veículo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) socorreram as vítimas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães.

O jovem de 18 anos não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade hospitalar. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Barreiras. Os dois adolescentes estão na UPA em estado grave.

Carreta parou na rodovia para passagem de outro veículo (Foto: Reprodução: Blog Sigi Vilares)

