Um homem sobrevive após ter carro esmagado por carretas

Duas carretas prensaram um carro de passeio na BR-324, na manhã desta quarta-feira, 31, próximo à estação do metro no Retiro. Um homem ficou preso as ferragens, mas foi retirado consciente.

A equipe do Salvar, do Corpo de Bombeiros, participou do resgate. Por conta do acidente, que ocorreu sentido Salvador, o trânsito está congestionado na região.

adblock ativo