Um homem morre e outro fica ferido em ataque em frente a shopping

Dois homens foram baleados no momento em que entravam com uma motocicleta no estacionamento do Boulevard Shopping, em Feira de Santana, a 109 km de Salvador, na noite de sábado, 19.

De acordo com o coordenador da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana), João Uzzum, as vítimas foram socorridas para o Hospital Clériston Andrade. Um dos homens morreu neste domingo, 20. O estado de saúde da segunda vítima não foi divulgado.

Os jovens foram surpreendidos por um homem armado assim que pararam a motocicleta na catraca que libera o acesso ao interior do estabelecimento. As vítimas tentaram escapar dos tiros correndo para dentro do shopping, mas foram atingidas. O suspeito fugiu após a ação, informou o delegado.

Há suspeita de que os baleados tenham envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro da Queimadinha.

O Boulevard Shopping informou por meio de nota que ao tomar conhecimento do fato acionou sua equipe de socorristas e imediatamente chamou o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para atendimento as vítimas.

A administração do empreendimento informou ainda que está colaborando com as investigações policiais.

