Um dos PMs internados após passar mal em teste físico recebe alta

Um dos três policiais militares que estava internado no Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), após passar mal durante um Teste de Habilidade Específica (THE), recebeu alta na tarde desta terça-feira, 22.

Conforme a Polícia Militar (PM-BA), o policial e o outro que segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tiveram fadiga após correr na prova para ingresso no curso de Operações de Choques da Polícia Militar, realizada na segunda, 21.

O policial que permanece internado no Hospital Aeroporto tem o quadro de saúde estável.

Parada cardíaca

Na manhã desta terça, um terceiro policial, identificado como Yuri Lindembergue de Souza Lima Bezerra, de 35 anos, morreu no Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, onde estava hospitalizado. Segundo a PM, ele sofreu uma parada cardíaca após passar mal durante o exame.

O enterro será realizado em Petrolina, em Pernambuco. Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) fez o transporte do corpo.

O militar era natural da cidade de Petrolina e há 9 anos atuava na Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Chapada).

Nota de pesar da PM

É com imenso pesar que a Polícia Militar da Bahia informa o falecimento do soldado Yuri Lindemberg de Souza Lima Bezerra, 35 anos, nesta madrugada de terça-feira, 22.

Yuri estava internado no Hospital Menandro de Farias desde ontem, 21, após ter se sentido mal durante a realização do Teste de Habilidade Específica para ingresso no Curso de Operações de Choque da Polícia Militar da Bahia. Ele foi atendido pela equipe médica do Departamento de Saúde da corporação que acompanhava o teste e levado para o hospital. O estado de saúde dele agravou e nesta madrugada ele não resistiu.

Yuri era lotado na Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe)/Chapada e há nove anos integrava as fileiras da corporação. Natural de Petrolina (PE), o soldado era solteiro e deixa um filho.

O horário e local do sepultamento serão definidos pelos familiares de Yuri.

adblock ativo