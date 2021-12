Um dos mais procurados pela polícia em Goiás é preso na BA

Uma operação da Polícia Federal (PF), Força Tarefa e CIPE LN localizou e predeu, nesta terça-feira, 11, em Santo Estêvão, a 156 km de Salvador, um dos criminosos mais procurados do Estado de Goiás, Engri Júnior Almeida Maia, . Ele é acusado de tráfico de drogas, e estava foragido do sistema prisional.

De acordo com a PF, foi encontrado com Engri uma arma de fogo e 4 kg de maconha. O material apreendido estava escondido no veículo conduzido por ele. Engri foi preso em razão da situação de flagrante e também do cumprimento do mandado que estava em aberto.

O preso foi conduzido ao Posto da Polícia Federal em Feira de Santana, a 109 km de Salvador, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma (Art. 14, da Lei 10.826/03 - Estatuto do Desarmamento) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas), sendo, logo após, encaminhado ao presídio local, aonde permanecerá à disposição da Justiça.

adblock ativo