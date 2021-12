Últimos dias de novembro têm céu encoberto e chuvoso na BA

A previsão para os últimos dias do mês de novembro em grande parte da Bahia é de céu encoberto e chuvoso, informou, nesta quinta-feira, 28, o serviço de meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). As condições do tempo no estado continuam sendo influenciadas, tanto pelo calor (típico dessa época do ano) quanto pela umidade que vem da região Amazônica.

As chuvas mais intensas são esperadas nas regiões Oeste, São Francisco, Chapada Diamantina, Sudoeste e Sul. Em algumas dessas regiões (Oeste, São Francisco, Sudoeste e Sul) também há possibilidade de que essas chuvas venham acompanhadas de raios e trovões. A recomendação do Inema, para que se possa reduzir os riscos de um acidente grave durante as trovoadas, é evitar se proteger das chuvas embaixo de árvores ou ficar exposto em área aberta.

Mesmo com essa previsão de chuvas na maior parte do período, as temperaturas se manterão elevadas em praticamente todas as regiões, sendo que os maiores índices (com máxima de até 36°C) são esperados no Oeste e São Francisco.

Ainda assim, temperaturas mais amenas (17°C) também estão previstas para os próximos dias, principalmente, nas áreas serranas das regiões Sudoeste e Chapada Diamantina.

Para a cidade de Salvador e Região Metropolitana, onde a umidade vinda do Oceano Atlântico é que manterá o céu nublado a parcialmente nublado, as temperaturas também continuam elevadas, com medições variando entre 22°C (mínima) e 30°C (máxima), o que aumenta as chances de ocorrer chuvas.

No domingo, 1º de dezembro, o tempo na Bahia deve ter mudanças significativas, pois uma massa de ar quente e seco volta a atuar sobre grande parte do Estado, o que pode reduzir a nebulosidade e as chances de ocorrer chuvas.

Maré

Entre a sexta-feira, 29, e domingo, a maré deverá atingir sua altura máxima em torno de 1h30 e das 13h30, variando de 1,8 a 2,4 metros. Já a altura mínima deverá ocorrer por volta de 7h30 e das 19h30, variando de 0,1 a 0,5 metro. As ondas previstas para os próximos dias deverão ter agitação fraca, com altura máxima podendo chegar a 1,5 metro.

