UFSB é pioneira em cotas para transexuais e travestis

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) decidiu inovar e criar cotas reserva de vagas para homens ou mulheres transexuais, travesti ou transgênero, no próximo semestre, o primeiro de 2018. O sistema de reserva de vagas, inédito na Bahia, é válido para todos os cursos de graduação o ingresso nos Colégios Universitários nas três unidades da instituição.

“Ao fazer isso esperamos que mais e mais pessoas incluídas nessas categorias possam buscar o espaço da universidade que também lhes pertence”, declarou a reitora em exercício, Joana Angélica Guimarães.

O presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB), Marcelo Cerqueira comemorou: “É uma ideia avançada que estrutura a vida da comunidade, toda mobilidade só é possível pela educação”.

Algumas universidades brasileiras adotavam o sistema de cotas para transexuais, travesti e transgênero apenas para cursos de doutorado e mestrado.

A universidade já oferta vagas em diversos cursos, entre direito, biologia, engenharia florestal, medicina, psicologia e história, além dos obrigatórios cursos interdisciplinares.

As vagas para travestis, transexuais e transgêneros são reservadas em cada um dos oito Colégios Universitários, onde o estudante é selecionado para uma Área Básica de Ingresso que permite, após o primeiro ano, que ela ou ele possa seguir nas cinco Licenciaturas Interdisciplinares ou nos quatro Bacharelados Interdisciplinares. São também reservadas vagas para quilombolas e indígenas, além daquelas previstas na Lei de Cotas. “Serão disponibilizadas oito vagas para cada um dos grupos citados”, disse a reitora.

Para Cerqueira, o sistema de cotas também funciona como um incentivo à comunidade LGBT. “É uma contribuição enorme para a qualificação de pessoas que, muitas vezes, por sofrer discriminação no ambiente escolar, não rompem nem a barreira do ensino médio, por exemplo”. Ele ainda explica que a evasão escolar da comunidade ainda é muito grande, por diversos motivos.

“Em alguns casos, mesmo sofrendo preconceito, gays e lésbicas conseguem concluir os estudos. Mas, por outro lado, os trans ficam em maior evidência por causa da transformação corporal”.

Interessados em concorrer às vagas reservadas devem se declarar transexual, travesti ou transgênero devem ter concluído o Ensino Médio na rede pública de ensino.

“No próprio edital já há um modelo de declaração que deverá ser preenchido pelo candidato”, explicou a reitora. Uma comissão para a verificação destes documentos está prevista no edital de seleção.

Para evitar fraudes, a universidade criou uma comissão para analisar o sistema de auto declaração, que também é responsável por garantir reserva de vagas para pretos e pardos.

A Universidade Federal do Sul da Bahia tem campi localizados do sul do estado, em municípios como Porto Seguro, Itabuna e Teixeira de Freitas, e Colégios Universitários nas cidades de Coaraci, Ibicaraí, Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Itamaraju e Teixeira de Freitas.

