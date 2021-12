UFRB realiza primeira edição do Cine Gestão Social

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) realiza de 27 a 30 de abril a primeira edição do Cine Gestão Social, que acontece em Cachoeira e vai exibir filmes da Bahia, Ceará e São Paulo. São 12 produções com temáticas social, cultural e política, que contribuem para o debate e a formação em gestão social.

A programação conta com a exibição, no Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB, dos curta-metragens "No seu giro, corpo leve", "Mais ou menos 1 dia", "Tecidos da Memória", "Artesãs de fibra", "Do alto da ladeira", "Post Factum", "Esculpindo feito louco", "Sem títulos", "Couro tecido", "Tradição do samba chula" e "Barro Vivo" e o longa-metragem "Olho A'dentro Povo Cigano".

A mostra é composta de quatro programas: Entre histórias de vida, direitos e garantias sociais; Arte, cultura e cidade em gestão social; Identidades e territorialidades na gestão social e Artífices, tradição e artesanato na gestão social. Promovidas em dois horários, das 10h45 às 12h30 e das 18h30 às 19h45, nos dias 28, 29 e 30, as sessões de cada programa serão acompanhadas de debates com os realizadores dos filmes e pesquisadores convidados, vinculados a diferentes áreas do conhecimento.



Além da exibição dos filmes selecionados, haverá uma sessão especial na noite de 27 de abril, a partir das 19h30. Na ocasião, serão apresentados cinco videoclipes convidados de grupos contemporâneos do recôncavo baiano de diferentes gêneros musicais. Todos eles foram produzidos por alunos do curso de Cinema e Audiovisual da UFRB.

