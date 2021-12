UFRB divulga cartaz em apoio a buscas por aluno desaparecido

A Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) divulgou cartaz com a foto do aluno Henrique Amaral Roza, de 23 anos, que desapareceu no último dia 15 de novembro na praia de Itacoatiara, em Niterói, no Rio de Janeiro. O cartaz foi publicado junto com um comunicado, em apoio às buscas ao estuante, no site da instituição.

Henrique, natural de Valença (a 262 km de Salvador), no sul da Bahia, é aluno do curso de cinema e audiovisual do Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB. Ao lado da foto dele, no cartaz, aparece o número do disque denúncia (021 2253-1177) para onde podem ser encaminhadas quaisquer informações sobre o jovem.

Segundo informou a UFRB, o estudante, que ganhou um prêmio pelo filme "Curta Casa", foi para o Rio para apresentar o curta-metragem na VII Semana Universitária de Audiovisual (SUA), na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói. O evento aconteceu entre os dias 14 e 17 de novembro.

Veja o cartaz divulgado pela UFRB:

Desaparecimento

No dia 15, por volta das 15h, Henrique estava com dois amigos na praia de Itacoatiara, saiu para tomar banho de mar e não retornou. Ele é o quarto de cinco irmãos.

Segundo a irmã de Henrique, Fabiane Roza, os dois amigos que estavam com o estudante na praia contaram que ele deixou a carteira e o celular com eles dizendo que iria dar um mergulho. Duas horas depois, eles acharam estranho o colega não ter voltado. Chamaram um salva-vidas, que procurou pela praia, mas nenhum sinal foi encontrado.

De acordo com Fabiane, Henrique estava no Rio desde o último dia 6, hospedado na casa de um tio em Niterói. Ela disse que os homens do Corpo de Bombeiros informaram que Itacoatiara tem um mar violento e cheio de pedras. “Além disso, eles disseram que a água é muito fria. Tinha chovido três dias antes na cidade e o mar estava agitado.

A hipótese é que ele teria sofrido uma hipotermia seguida de uma parada cardíaca ou simplesmente se afogado.

Em comunicado, a UFRB informou que, por meio de sua Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE), tem empenhado esforços na busca do estudante, contando com a colaboração da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFF. Além disso, a instituição informou que está em permanente contato com os familiares do aluno e órgãos competentes do Rio de Janeiro.

