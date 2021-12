Ufob está na lista de melhores universidades do país

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) com sede em Barreiras, 858 km de Salvador, alcançou nota 4 e ficou na 65ª posição entre as melhores do País no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). No total foram avaliadas 2.402 instituições com dados referentes aos últimos três anos letivos.

No País, apenas 12 instituições públicas somaram 5 pontos. Com 3.110 pontos a Ufob ficou em segundo lugar no estado, atrás apenas da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Foram avaliados os cursos de Ciências Biológicas, Engenharia Civil e Sanitária, Geografia e Química.



De acordo com a reitora Iracema Veloso, o resultado positivo deve contribuir para o reconhecimento dos estudantes e dos cursos no mercado de trabalho e para o desenvolvimento de novos cursos de pós-graduação.

"Essa posição é resultado da excelência do ensino, do trabalho do corpo docente e técnico administrativo e da infraestrutura disponibilizada aos universitários", afirmou a reitora, salientando que desde 2013 foram investidos R$ 4,5 milhões só em laboratórios e acervo bibliográfico.

Com 29 cursos oferecidos não só em Barreiras, mas também nos campi de Barra, Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória, a universidade oferece 1.065 novas vagas/ano.

"Só para Medicina serão 80 vagas por ano", disse Iracema Veloso, enfatizando que "os projetos pedagógicos dos cursos e o esforço dos estudantes também somaram para o resultado".

Entre as novidades para 2016 ela disse que é esperada a construção do Restaurante Universitário, com orçamento de R$ 13 milhões e cujo projeto está em fase de licitação. Também é aguardada a liberação do curso de Direito que será oferecido em Barreiras.

adblock ativo