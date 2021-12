Ufba integra ranking de melhores universidades do mundo

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) entrou mais uma vez no ranking de melhores universidades do mundo, de acordo com o World University Rankings, instituto que realiza a seleção anualmente. Apesar da conquista, a Ufba está no pior nível entre as classificadas - na faixa entre as posições 601ª e 800ª.

De acordo com o instituto, a universidade conta com 1% de alunos estrangeiros e uma média de um professor a cada 17,9 alunos. Entre os estudantes, 47% são mulheres e 53% homens.

O Brasil se classificou como melhor país da América Latina. Na lista, que engloba as 800 melhores instituições, 17 brasileiras aparecem entre aquelas que têm melhor ensino, pesquisa, transmissão de conhecimento e visão internacional. A melhor do país é a Universidade de São Paulo (USP), que está entre as posições 251 e 300.

As três melhores do mundo são o Instituto de Tecnologia da Califórnia (EUA), a Universidade de Oxford (Reino Unido) e a Universidade de Standford (EUA).

