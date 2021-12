Ufba divulga lista de 2ª chamada do Sisu; confira

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou, no início da tarde desta segunda-feira, 4, a lista de candidatos classificados em 2ª chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e também a lista de candidatos para compor o cadastro reserva.

A relação de convocados e do cadastro reserva podem se consultadas no site da Ufba. Ainda de acordo com a instituição, os clasificados devem aguardar a divulgação da data, local e dos documentos necessários para a matrícula, em Edital de Matrícula que será divulgado na página de ingresso da Ufba.

