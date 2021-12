Uesc inaugura Base Ambiental da Costa do Cacau

Será inaugurada nesta quarta-feira, 23, em Ilhéus (a 467 km de Salvador) a Base Ambiental da Costa do Cacau, construída no campus Soane Nazaré de Andrade da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). O propósito é que a Base se torne um local de discussão, debates e desenvolvimento de programas e projetos voltados para a conservação da Mata Atlântica. A inauguração está marcada para 16h.

A Base vai funcionar como uma estrutura administrativa integrada entre a Uesc e o Núcleo Mata Atlântica do Ministério Público (Numa) e abrigará as Promotorias Regionais Especializadas em Meio Ambiente de Ilhéus e Itabuna.

A unidade também abrigará o laboratório de análises e planejamento ambiental e os cursos de mestrado e doutorado em Ecologia da Uesc. A base foi construída pela Fundação José Silveira com recursos oriundos de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado pela 3ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente de Salvador, segundo informou a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado (Secom).

A estrutura nasce com o objetivo de prestar suporte técnico, em âmbito regional, para ações de monitoramento sistêmico do bioma Mata Atlântica, sobretudo na área de fiscalização. Resultado da articulação do Numa, a instalação da unidade contempla uma das metas previstas para este ano no Plano de Estruturação para a defesa da Mata Atlântica pelo Ministério Público.

