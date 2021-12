Uefs suspende aulas por falta de ônibus em Feira

As aulas na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) foram suspensas por conta da paralisação no transporte público urbano do município. A população de Feira (a 109 km de Salvador) está sem ônibus para se locomover na cidade desde o último domingo, 16, quando as empresas de transporte recolheram os veículos alegando falta de combustível.

A prefeitura anunciou a contratação emergencial de duas empresas, as mesmas que venceram a licitação feita pelo governo municipal ,mas elas têm sede em São Paulo e precisam trazer os ônibus deste estado para a Bahia.

Além disso, necessitam providenciar estrutura para guardar os veículos e contratar equipe. Com isso, a previsão é que o transporte público só seja regularizado na próxima semana.

Diante deste cenário, a Uefs suspendeu as atividades acadêmicas em todos os turnos. O setor administrativo funciona normalmente. A universidade informou que vai avaliar a situação diariamente.

