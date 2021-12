Uefs seleciona coordenadores de área; inscrições vão até 6ª

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) inscreve até esta sexta-feira, 21, para seleção de coordenadores de área que vão trabalhar no Projeto Universidade para Todos (UpT).

São oferecidas 11 vagas destinadas a professores de instituições de ensino superior que atuem nas áreas de língua portuguesa, redação, literatura, língua inglesa, língua espanhola, matemática, física, química, biologia, história e geografia.

O contrato será de um ano, com possibilidade de renovação por mais 12 meses. Conforme a Uefs, a remuneração se dará com recursos de contrato firmado entre a Secretaria da Educação do Estado da Bahia e a instituição, com bolsa mensal no valor de R$ 1.200.

A inscrição deve ser feita no campus da Uefs, na sala do UPT, localizada em frente à Pró-Reitoria de Extensão, Prédio da Reitoria, no 1º andar, das 9h às 11h30 e das 14h30 às 17h. Os procedimentos para inscrição estão publicados em edital disponível no portal da Uefs, na seção Editais.

O Projeto Universidade para Todos, também conhecido como 'cursinho pré-vestibular gratuito', prepara alunos do 3º ano do ensino médio ou equivalente e egressos da rede pública de ensino do estado da Bahia para o processo seletivo de acesso ao ensino superior.

