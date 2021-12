Uefs realiza seleção para 27 vagas nos cursos de graduação

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) realiza seleção para 27 vagas de cursos da graduação destinadas a candidatos com nível superior. A inscrição deve ser feita até as 18h desta quarta-feira, 14, no Portal da Uefs.

São oferecidas vagas para os cursos de filosofia (quatro), bacharelado e licenciatura em física (dez), enfermagem (duas), geografia (uma), história (uma), música (uma) e para as licenciatura em letras com espanhol (duas), letras em francês (cinco) e letras com inglês (uma).

As provas serão aplicadas no dia 25 de maio, no campus da Uefs, com duração de quatro horas e início previsto para as 8h. Os conteúdos constarão de língua portuguesa, língua estrangeira (francês, inglês ou espanhol) e conhecimentos específicos. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (75) 3161-8224 e 3161-8030, da Coordenação de Seleção e Admissão da Uefs.

adblock ativo