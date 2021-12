Uefs prorroga matrícula para selecinados da educação básica

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) informou, nesta sexta-feira, 10, que programou mais um dia para a matrícula dos estudantes convocados em segunda chamada referente ao sorteio público de vagas do Centro de Educação Básica (Ensino Fundamental).

Os pais e responsáveis que ainda não confirmaram a matrícula do aluno poderão fazê-la na segunda-feira, 13, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Confira a relação dos alunos convocados e dos documentos necessários à matrícula aqui.

Os documentos devem ser entregues no prédio do CEB-Uefs, localizado na Avenida Transnordestina, no bairro de Novo Horizonte, em Feira de Santana.

Mais informações poderão ser obtidas no site da Uefs ou através dos telefones (75) 3161-8235 e 3161-8118, da Unidade de Organização e Desenvolvimento Comunitário da universidade.

