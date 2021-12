UEFS prorroga inscrição para sorteio de vagas do CEB

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) prorrogou até as 17h de segunda-feira, 9, as inscrições para participação no sorteio público de vagas para o Centro de Educação Básica (CEB), ano 2014. Os interessados podem efetuar a inscrição pela internet.

De acordo com a instituição, a prorrogação é motivada pela dificuldade de acesso ao site da Uefs no dia 2 de dezembro, decorrente da realização do vestibular 2014.1.

O sorteio, aberto ao público, será realizado no dia 16 de dezembro, às 10h, na sala 1 do Laboratório de Letras e Educação, situado atrás do módulo 2, campus da Uefs.

