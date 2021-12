Uefs promove eventos culturais gratuitos nesta sexta-feira

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), por meio do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), promove nesta sexta-feira, 10, os projeto Cinco e Meia Infantil e Lua Cheia de Performance com entrada gratuita no Teatro do Cuca.

No projeto Cinco e Meia Infantil, os alunos dos cursos básicos do Seminário de Música vão apresentar peças musicais para estudantes de escolas públicas municipais e o público em geral a partir das 15h30. O projeto faz parte do calendário de atividades do Seminário e é realizado de dois em dois meses. "Para o estudante de música, é importante ter contato com o público. Além disso, eventos como este ajudam na formação de plateia", explica o coordenador da unidade, Vandson Nascimento.

Já o projeto Lua Cheia de Performance se apresenta às 20h com a participação de seis artistas que vão atuar em diferentes ambientes do Cuca. Nessas apresentações, o corpo é o principal suporte para a realização dos trabalhos. A curadoria do evento é do artista visual Victor Venas. Ele reuniu neste projeto o artista corporal Fernando Lopes, os artistas visuais Amilton Santana, Wagner Lacerda e Jailton Santoz, a dançarina Natália Ribeiro e a atriz e cantora Katia Lanto.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (75) 3221-97449766 ou pela página do Cuca.

adblock ativo