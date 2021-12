Uefs oferece orientação para declaração do Imposto de Renda

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) oferece, a partir da próxima quarta-feira, 2, até o dia 9 de abril, orientações à população para o preenchimento correto da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).

O serviço, disponibilizado por meio do projeto Uefs Cidadã, é gratuito e funciona na sala MT 46, Módulo 4, do Campus Universitário, de segunda a sexta-feira, das 14 às 20h, e aos sábados, das 8 às 12h.

A professora Ione Cruz, do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCIS), coordenadora do projeto, alerta que os contribuintes devem reunir a documentação necessária previamente, evitando, assim, possíveis transtornos. [Confira a relação dos documentos abaixo]

O projeto, conforme a instituição, é uma ferramenta acadêmica para os estudantes da Faculdade Ciências Contábeis e conta com a supervisão dos professores do curso e do apoio da Receita Federal, que disponibiliza, no local, auditores para sanar dúvidas.

A instituição de ensino lembra que, para quem tem restituição, o reembolso virá mais rápido se a declaração for feita neste período, já que a Receita Federal prioriza quem entrega primeiro.

Declaração

São obrigadas a declarar o Imposto de Renda as pessoas físicas que tiveram rendimento, em 2013, igual ou superior a R$ 25.661,70. A multa para quem declarar fora do prazo é de R$ 165,74 ou 1% do valor do imposto devido.

