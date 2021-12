Uefs inscreve para bolsas de Iniciação à Docência

A universidade Estadual de Feira de Santana inscreve no período de 13 de janeiro a 7 de fevereiro de 2014, candidatos para bolsas do Programa Institucional de Iniciação a Docência (Pibid). Os interessados devem efetuar a inscrição na Pró-Reitoria de Graduação da Uefs, localizada no primeiro andar do prédio da Reitoria e/ou pelo site prograd.uefs.br/pibid.

São 857 bolsas para o período de 2014 a 2018, destinadas a estudantes dos cursos de Licenciatura da Uefs e professores da Educação Básica das escolas estaduais e municipais de Feira de Santana, parceiras do Programa, e outras 49 para coordenadores, no total de 906 bolsas.

O Pibid tem seu início efetivo em 14 de março. No dia 19, será realizada solenidade para abertura oficial, com a participação das comunidades interna e externa, a partir das 8h30, no Auditório Central.

De acordo com o pró-reitor de Graduação da Uefs, Rubens Alves Pereira, a finalidade do Pibid é promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático pedagógico sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola.

