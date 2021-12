Uefs inscreve em curso básico de Astronomia

Seguem abertas as inscrições para o Curso Básico de Astronomia do Observatório Astronômico Antares e do Clube de Astronomia de Feira de Santana.

São oferecidas 60 vagas para pesquisadores, estudantes, professores e interessados no tema. A inscrição pode ser realizada pelos e-mails zesantos@yahoo.com.br e zesantost@gmail.com. É necessário informar nome completo, escolaridade e telefone para contato.

O curso tem carga horária de 20h, com entrega de certificado para quem frequentar 75% das aulas, que acontecem de 2 a 7 de junho (Segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30 e sábado, das 8h às 13h).

