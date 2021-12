Uefs inscreve alunos da graduação para intercâmbio em 2015

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) disponibiliza cinco bolsas para estudantes da graduação interessados em participar de intercâmbio, por meio do Programa de Bolsas Ibero-Americanas, do Banco Santander.

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de abril, na Assessoria Especial de Relações Institucionais (Aeri) da Uefs, localizada no prédio da Administração Central (no 1º andar), das 8 às 11h30 e das 14 às 17h30, .

O início do intercâmbio está previsto para janeiro ou fevereiro de 2015.

No momento da inscrição, os estudantes deverão apresentar três opções de candidaturas dentre as seguintes IES de acolhimento: Espanha (Universidad de Santiago de Compostela), México (Universidad de Guadalajara, Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM e Universidad Veracruzana) e Portugal (Universidade de Lisboa).

O edital está publicado na internet. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (75) 3161-8036.

Para participar da seleção, os estudantes precisam ter bom desempenho acadêmico, estar regularmente matriculado e, no semestre em que farão o intercâmbio, ter integralizado no mínimo 40% e no máximo 80% do currículo do curso.

Atualmente, cinco alunos estão fazendo intercâmbio por meio do convênio entre a Uefs e o Santander.

