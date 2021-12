Uefs faz campanha para ajudar população de Lajedinho

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) informou, nesta terça, 10, que realiza até o dia 18 de dezembro a campanha de solidariedade e doação para moradores de Lajedinho, situado na Chapada Diamantina, onde um temporal destruiu a cidade, que deixou 17 mortos, 202 casas em ruínas e 840 pessoas desabrigadas.

A campanha pretende arrecadar itens considerados urgentes para a população, como roupas, água mineral, alimentos não perecíveis e material de higiene pessoal (sabão, sabonete, xampu, escova, creme dental, papel higiênico e absorvente íntimo).

As doações devem ser entregues no hall do prédio da Administração Central da Uefs, em Feira. O material arrecadado será encaminhado para Lajedinho no dia 19 de dezembro. A iniciativa é da administração do campus avançado de Lençóis, na Chapada Diamantina.

