UEFS divulga aprovados para o segundo semestre de 2014

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) divulgou na tarde desta quinta-feira, 31, a relação dos candidatos convocados na primeira chamada do vestibular para o segundo semestre de 2014. A lista dos aprovados está disponível no site da Universidade. A matrícula será realizada no período de 7 a 14 de agosto, em dia e horário definidos de acordo com o curso.

Para se matricular, o candidato aprovado deve apresentar o formulário de cadastro de alunos da graduação preenchido além dos documentos descritos no edital, ambos também disponíveis no site da instituição. Para mais informações, a Uefs disponibiliza ainda o número (75) 3161-8011, da Coordenação de Seleção e Admissão.

