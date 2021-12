Uefs cancela semestre por decisão de docentes e estudantes

A decisão da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) de cancelar o semestre letivo 2016.2, que começaria em dezembro, teve a participação dos docentes da instituição de ensino.

O diretor da Adufs, entidade que representa os professores da Uefs, Elson Moura, confirmou a informação para a equipe de reportagem de A TARDE nesta segunda-feira, 15.

Ele chancelou um comunicado público que já havia sido emitido pela reitoria da universidade, com o objetivo de desmentir os boatos de que o cancelamento do semestre teria relação com a redução de verbas sofrida pela instituição desde 2013 e com o contingenciamento dessas mesmas verbas, feito pelo governo do estado.

Conforme o texto da nota, o início do próximo semestre letivo na Uefs foi adiado para fevereiro de 2017, por decisão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), instância composta por estudantes, servidores, docentes e representantes da reitoria.

"Em fevereiro ingressará a turma 2017.1, cujo vestibular está previsto para acontecer nos dias 20 e 21/11/2016; e em julho de 2017 está previsto o ingresso da turma 2017.2, a partir do processo seletivo que deverá acontecer no início do mesmo ano", informou o comunicado.

Para o sindicalista Elson Moura, a decisão atrasa "em apenas um mês" o início das aulas, o que, na avaliação dele, não provoca prejuízos. "Para nós, era pior começar o semestre em dezembro e parar para festas porque tiraria a continuidade do trabalho dos professores", ele afirmou.

A TARDE tentou contato com o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da universidade, a fim de ouvi-los sobre o impacto da decisão da reitoria, mas até o fechamento desta edição ninguém atendeu às ligações.

Corte de verba

Apesar de rejeitar a relação entre o cancelamento do semestre e o corte de verbas, a reitoria da universidade admite, no comunicado emitido, que "as dificuldades orçamentárias vividas pela Uefs são reais".

A instituição não detalha essas dificuldades no texto, mas o diretor da Adufs, Elson Moura, afirma que a falta de professores, a interrupção de programas de pesquisa e extensão e problemas de estrutura física são os pontos sensíveis da universidade.

"A Uefs passou por um processo de expansão, junto com as outras universidades estaduais, mas a verba não cresceu na mesma proporção, não atende às demandas", ele assinala.

O sindicalista propõe que 7% da receita líquida de impostos recolhidos pelo governo do estado sejam destinados às universidades baianas, com o objetivo de fazê-las sair da crise financeira. Atualmente, 5% dessa fonte já tem esse destino.

A situação da Uefs aplica-se também a outras instituições estaduais de ensino superior, como as universidades do Sudoeste da Bahia (Uesb), sediada em Vitória da Conquista, e de Santa Cruz (Uesc), em Ilhéus.

O problema - que provoca o cancelamento de editais de pesquisa e extensão e de viagens dos docentes, entre outros cortes - foi tratado em reunião do titular da Secretaria de Educação (SEC), Walter Pinheiro, com o Fórum das Associações de Docentes do Ensino Superior.

Flexibilização

Na ocasião, sendo o coordenador da instituição Luiz Blume, o gestor pediu prazo até setembro para tentar flexibilizar o contingenciamento orçamentário. Essa medida provoca o corte de R$ 8 milhões anuais só na Uesc, segundo Blume.

A TARDE tentou contato com a SEC, mas não obteve sucesso até o fechamento desta edição.

