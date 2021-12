Uefs abre inscrições para 7º Festival de Sanfoneiros

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) iniciou, nesta sexta-feira, 21, as inscrições para o 7º Festival de Sanfoneiros.

Gratuitas, as inscrições podem ser feitas de forma presencial até 23 de abril, de segunda a sexta, das 8 às 11h30 e de 14 às 17h30, na direção do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), que funciona funciona na rua Conselheiro Franco, no Centro de Feira de Santana.

No ato da inscrição, o artista deve entregar uma mídia com duas músicas. Os interessados em participar do festival também podem fazer a inscrição pelos correios. O prazo de postagem é até o dia 10 de abril. A relação final dos candidatos inscritos será divulgada no dia 29 de abril no portal da Uefs e no site do Cuca.

O Festival será disputado em duas etapas, e a final ocorre no dia 22 de maio, no Auditório Central da Uefs, com entrada franca. Os candidatos vão disputar nas categorias até oito baixos e acima de oito baixos.

O público também participa da premiação escolhendo, via voto popular, o melhor sanfoneiro de cada categoria. Informações sobre documentação necessária, critérios de avaliação e valores dos prêmios podem ser consultadas no edital.

Mais detalhes podem ser obtidos pelos telefones (75) 3221-9744 ou 3221-9766 ou no site do Cuca.

