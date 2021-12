Uefs abre incrições para mestrado em engenharia

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), a 108 km de Salvador, abriu inscrições nesta terça-feira, 25, para o mestrado em Engenharia Civil e Ambiental. São 13 vagas para pessoas formadas ou em conclusão de curso superior na área de Concentração em Materiais de Construção e Estruturas, e tecnólogo ou licenciatura para área de Saneamento Ambiental.

Também estão disponíveis as matrículas especiais do mestrado Acadêmico em Educação, com 20 vagas em cinco vertentes para formados em Educação e áreas similares.

Os interessados poderão se inscrever através do site da Uefs.

