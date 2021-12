UEFS abre campanha de doações para famílias de Lajedinho

Preocupados com a situação vivenciada pelas cerca de 200 famílias que ficaram desabrigadas após um temporal que devastou a cidade de Lajedinho (a 355 km de Salvador) ocorrido no último sábado, a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) realiza uma campanha de solidariedade e doação. A campanha se estende até as 22h do próximo dia 18 e uma estrutura foi montada no hall do prédio da Administração Central do campus de Feira de Santana. As doações seguem para o município atingido no dia 19.

De acordo com a coordenadora da campanha, professora Marjore Nolasco, o objetivo principal da campanha é ajudar as famílias que foram vitimadas pela enchente, além de estimular a sociedade em abrir espaço em suas vidas para a solidariedade. "O final de ano é sempre marcado por atos de solidariedade, infelizmente esta tragédia ocorreu neste período, então resolvemos abrir a campanha para que as pessoas possam fazer muito mais por estas famílias", afirmou.

A professora informou que ficou surpreendida com os resultados até o momento, já que em apenas um dia de campanha, que teve início na tarde de terça-feira, uma grande quantidade de material já havia sido doada. "Não temos ainda uma quantidade certa, mas o que posso dizer é que não dá para ser levado pelos veículos da universidade, é necessário que se tenha um veiculo grande como um caminhão e quem puder disponibilizar este veículo pode entrar em contato com a universidade", disse.

A campanha pretende arrecadar itens considerados urgentes para a população, como roupas, água mineral, alimentos não perecíveis e material de higiene pessoal, como sabão, sabonete, xampu, escova e creme dental, papel higiênico e absorvente íntimo. Entre o material para ser doado, a professora destaca a necessidade de água potável e de produtos de limpeza, que são de extrema necessidade.

"Uma coisa me chamou atenção é que as doações estão vindo de todas as formas e classes sociais, tem gente que está vindo de ônibus para entregar suas doações. É a população atendendo a um chamado de solidariedade e se preocupando com o próximo com um gesto de amor", destacou.

O prefeito da cidade, Antônio Mário Lima, solicitou que as pessoas dessem prioridade a doar água, alimentos e produtos de higiene e limpeza, já que a cidade recebeu uma grande quantidade de roupas.

As doações devem ser entregues no campus da Uefs em Feira de Santana. Quem preferir doar em espécie pode fazer um depósito na conta do Banco do Brasil: AG: 0595-9 c/c 40.000-9. Maiores informações podem ser adquiridas pelo telefone (75) 3161-8011, com a Ascom da UEFS.

