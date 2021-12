Ucsal quer implementar curso de pós em direitos humanos

A Bahia poderá ter, no próximo ano, o primeiro programa de pós-graduação em direitos humanos do estado. O curso será oferecido pela Universidade Católica de Salvador (Ucsal) e está em fase de aprovação pelo Ministério da Educação (MEC).

O anúncio foi feito pelo reitor da universidade, Maurício Ferreira, e pelo pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, José Menezes, durante a abertura da 18ª Semana de Mobilização Científica (Semoc), realizada no auditório da Arquidiocese de Salvador, no Garcia.

A iniciativa, segundo o reitor, é fortalecer a tradição das universidades católicas do país de preservação desta linha de pesquisa. "No Brasil, contamos com cerca de nove cursos de pós-graduação na área. Na Bahia, a Ucsal será a pioneira", afirmou.

A previsão é que as inscrições para os processos seletivos para mestrado e doutorado na área sejam abertas no início do próximo ano. O pedido para abertura das vagas continua em tramitação no MEC.

"Já contamos com resultados de pesquisas que envolvem este tema e são elas que vão fundamentar a nova estrada que a Ucsal irá adentrar", disse o reitor.

Desafios

A abertura da 18ª edição da Semoc teve, também, a conferência Pluralidad y Confrontación de discursos de derechos humanos a lo largo de la historia, ministrada pela professora doutora da Universidade de Salamanca (Espanha), Maria Esther Martínez Quinteiro.

A professora tratou dos desafios para a sustentação de um discurso unificado que contemple os direitos humanos. "Contamos com múltiplas manifestações baseadas em questões religiosas, políticas e das mais diversas classes sociais. A Organização das Nações Unidas (ONU) tentou agregar todas em um discurso. No entanto, ele não contempla todas as categorias de forma genuína".

Para ela, a busca por um discurso unificado deve transgredir as manifestações de grupos segmentados. "A luta pelos direitos humanos não é um território pacífico, mas um campo de constantes polêmicas. Não há direitos humanos sem que haja uma política que os respalde".

Programação

O primeiro dia da Semoc contou, ainda, com a conferência da ex-presidente da Comissão Nacional de Educação em Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da presidência da República, Aída Monteiro, na mesa-redonda Direitos Humanos e Educação na Contemporaneidade.

As atividades do evento, que tem como tema Direitos Humanos, Ética e Dignidade, seguem até o próximo sábado. Ainda ocorrerão debates sobre intolerância religiosa, educação, além de visitas guiadas e oficinas para as graduações.

A Semoc reúne representantes de 29 universidades nacionais e 15 internacionais, além de instituições como a Secretaria de Direitos Humanos, o Ministério Público da Bahia e a Associação dos Juízes para a Democracia.

