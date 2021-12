TV Alba passa por reformulação e programas são produzidos em novos formatos

Diante da impossibilidade de gravar todo o seu conteúdo na estrutura da Fundação Paulo Jackson, por conta das medidas restritivas impostas pela pandemia da COVID-19, a TV e a Rádio ALBA têm lançado mão de novos formatos para não deixar de exibir seus programas e essa iniciativa deve ser ainda mais ampliada.

Com exceção do jornalismo e dos programas produzidos em parceria com a OAB/BA, que se mantiveram no ar durante esse período, outras atrações que estavam com as gravações suspensas até agora voltarão à grade de programação da TV. É o caso do Bem por Aí, do Ponto a Ponto, do Projeto de Lei, do ALBA Debate, do ALBA Entrevista e do Bahia da Gente.

Para a nova diretora da FPJ, como não sabemos quanto tempo mais as medidas restritivas vão durar, é preciso arregaçar as mangas e criar condições de produzir novos conteúdos. “Precisamos retomar nossa produção de conteúdo e colocar no ar nossos programas, mesmo que isso signifique mudar radicalmente os formatos pré-estabelecidos. Existem hoje muitas plataformas que nos permitem realizar isso sem custo e vamos utilizá-las”, afirmou Michele Gramacho.

Entre os formatos já escolhidos, estão lives, entrevistas gravadas por plataformas como Zoom e Google Metting e boletins gerados pelos profissionais das emissoras dentro de suas próprias residências.

Para conferir, é só ficar ligado na programação da TV ALBA (12.2 canal aberto digital) e da Rádio ALBA (baixe o app no seu celular). Os conteúdos também podem ser acessados nos canais da Rede ALBA nas redes sociais: Youtube, Instagram e Facebook. (@TVALBA)

