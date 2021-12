Turistas perdidos em trilha na Chapada Diamantina são resgatados de helicóptero

Dois turistas que haviam se perdido enquanto faziam uma trilha no território da Chapada Diamantina, na Bahia, foram resgatados de helicóptero nesta segunda-feira, 21. As buscas pela dupla tiveram início na tarde do domingo, 20.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os turistas, que não tiveram os nomes revelados, tentavam fazer o percurso que ia da cidade de Lençóis até a região do Palmital. O resgate aéreo foi acionado após a equipe constatar o elevado estado de cansaço físico e desidratação dos dois.

Eles foram encaminhadas para atendimento médico hospitalar. Não há informações do estado de saúde deles ou do dia exato em que se perderam.

adblock ativo