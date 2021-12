Turistas mineiros morrem em acidente de carro na Bahia

Dois turistas mineiros morreram e outros três ficaram feridos após o carro em que estavam cair de uma ribanceira na BR-101, no trecho da cidade de Itabela, a 700 km de Salvador, na tarde desta sexta-feira, 5. As vítimas vinham de Ipatinga, em Minas Gerais, e estavam a caminho de Porto Seguro para passar as férias.

Os ocupantes do carro, que eram da mesma família, foram identificados como Dilma Santos Castro, de 44 anos; Silvani Fonseca dos Santos, 62 anos; Iane Santos Castro, de 14 anos; Gerzonita da Penha Santos, 54 anos e Geraldo Vicente dos Santos, 69 anos. Gerzonita e Geraldo Vicente morreram no local.

De acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Eunápolis, Marcelo Santana, Dilma estava dirigindo o carro quando perdeu o controle do veículo ao passar por um buraco na rodovia.

Os feridos foram socorridos para o Hospital Regional de Eunápolis. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis.

