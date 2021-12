Turista torce tornozelo e é resgata por guias na Chapada

A turista dinamarquesa Jeanette Stustad foi resgata por uma equipe de guias da Associação de Condutores de Visitantes do Vale do Capão (ACV-VC) após sofrer uma torção no tornozelo, quando fazia a trilha da Cachoeira da Fumaça, na Chapada Diamantina, na terça-feira, 28.

Ela estava acompanhada de dois guias da empresa de turismo Chapada Adventure que, por rádio, pediram apoio a ACV-CV. "Fomos chamados por volta das 15h, contactei os demais guias e subimos às 16h. Demos o apoio e chegamos no Capão entre 18h30 e 19h.", informou Tato Guia, membro da ACV-VC.



De acordo com Tato, deveriam subir 13 pessoas, um líder, e 12 para a maca em revezamento, seis de cada vez. Contudo, eles só conseguiram reunir cinco condutores, que atuaram em conjunto com os guias da empresa contratada pela turista.

Tato informou ainda que o acidente deve ter acontecido porque nos últimos dias choveu muito na região, o que deixou o chão mais escorregadio. "A Cachoeira da Fumaça é uma das principais trilhas do parque e com o aumento do seu volume devido as chuvas, as visitas também aumentam", acrescentou.

O guia informou ainda que a turista foi levada para o hospital de Lençóis. A reportagem de A TARDE tentou contato com a Chapada Adventure, mas não obteve sucesso.

