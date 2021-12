Turista morre após cair de sacada de pousada em Porto Seguro

Uma turista morreu após cair da sacada da pousada onde estava com o marido, em Porto Seguro, no sul da Bahia. Segundo o site Radar64, o acidente aconteceu nesta quinta-feira, 16.

A vítima, identificada como Beatriz Costa Norberto, foi socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu ao dar entrada no Hospital Luiz Eduardo Magalhães.

Ainda de acordo com o site, a Polícia Civil informou que a turista estava no quarto com o marido, Wilfried Lubenau. Ele disse para a polícia que o acidente aconteceu quando eles voltaram de um passeio na cidade.

O marido relatou que Beatriz havia esquecido o celular no carro e ele desceu para buscar. Quando voltou, não encontrou a esposa e resolveu descer para pedir informações a recepcionista. Do térreo da pousada, ele viu a mulher na sacada do quarto.

Wilfried afirma que quando retornou para o quarto, Beatriz disse que tinha se escondido dele e resolveu mostrar onde ficou. Neste momento, ela teria escorregado e caído da sacada, de uma altura de três metros.

A polícia está investigando as circunstâncias da morte de Beatriz. Ela era natural da cidade de Caravelas, mas morava com o marido em Curvelo, Minas Gerais. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Porto Seguro.

adblock ativo