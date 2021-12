Turista morre afogado em praia de Trancoso

Um homem identificado como Cláudio Santana, 65 anos, morreu afogado na tarde de domingo, 1º, por volta das 13h, na Praia dos Nativos, em Trancoso, localizada no distrito de Porto Seguro (distante 590 km de Salvador).

De acordo com informações do site Radar64, a vítima, que morava no estado de São Paulo, foi retirada da água com vida e recebeu os primeiros socorros ainda no local. Ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

O corpo foi necropsiado no Instituto Médico Legal (IML) e transladado para a cidade de Ribeirão Preto (SP).

