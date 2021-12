Turista morre afogada em piscina de pousada em Arraial d'Ajuda

Uma turista mineira foi encontrada morta na piscina de uma pousada, na noite desta terça-feira, 12, no distrito de Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro (localizado a 592 km de Salvador).

De acordo com a Polícia, Gislei de Carvalho, 51 anos, era de Minas Gerais e estava hospedada no local com a família. A suspeita é de que Gislei tenha passado mal dentro da piscina e se afogado. Entretanto, apenas o laudo do exame necroscópico poderá apontar a causa da morte.

O caso está sendo investigado pela Delegacia do Turista.

