Turista fica ferido após capotar carro na BR-101

Um turista do Espírito Santo ficou ferido após sofrer um acidente na BR-101, trecho na cidade de Aurelino Leal (distante a 371 km de Salvador), no interior da Bahia, neste domingo, 5.

José Carlos Nogueira Brandão, de 48 anos, seguia para Trancoso, distrito pertencente ao município de Porto Seguro, quando o carro que dirigia, um Chevrolet Prisma, capotou na localidade conhecida como "Curva do Padre".

Ele sofreu escoriações e precisou ser levado para o Hospital de Ubaitaba. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Em entrevista ao site Ubaitaba Urgente, o motorista afirmou que perdeu o controle do veículo na curva por causa da chuva que caía no momento do acidente.

